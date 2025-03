Le retraite internationale de Koen Casteels, juste un prétexte ? "C'est l'unique raison pour laquelle il arrête"

Les réactions affluent depuis l'annonce de la retraite internationale de Koen Casteels. Marc Degryse a aussi son avis bien tranché sur le sujet.

Comme il l'a lui-même annoncé, Koen Casteels ne portera plus la vareuse des Diables Rouges. Le portier titulaire à l'Euro regrette le retour de Thibaut Courtois après les événements du passé.

Beaucoup d'efforts ont été faits pour faire revenir le gardien du Real Madrid, alors qu'il n'y a jamais vraiment eu de pénurie pour prendre place entre les perches de l'équipe nationale. Casteels s'est montré très négatif envers la décision de l'Union Belge.

Interrogé par Het Laatste Nieuws, Marc Degryse a son avis bien tranché sur cette histoire. "Il a raison sur ce que Courtois a fait il y a un an et demi, on ne fait pas ça en tant que joueur professionnel."

"Mais jeter l'éponge soi-même vous savez ce que c'est ? En fait, Casteels perd sa place dans les buts, c'est la raison pour laquelle il arrête." Un avis partagé par un autre ancien Diable Rouge, Toby Alderweireld. "Mais peut-être qu'il n'avait pas envie de revenir comme deuxième gardien", s'interroge-t-il.

"Alors, il doit dire que c'est ça le problème. Comme Courtois aurait dû dire à l'époque qu'il est parti parce qu'il n'avait pas reçu le brassard", conclut Marc Degryse.