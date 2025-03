Noah Sadiki réagit face à la polémique des bi-nationaux : "Je peux comprendre la frustration, mais..."

Le jeune international congolais prend la parole pour défendre les joueurs bi-nationaux, tout en exprimant sa compréhension face à la frustration des supporters belges.

Noah Sadiki, joueur de l’Union Saint-Gilloise et international congolais a récemment pris la parole pour réagir aux débats sur les choix des joueurs bi-nationaux (Chemsdine Talbi et Konstantinos Karetsas) qui ont décidé de ne pas représenter la Belgique.

Le joueur de 20 ans, qui a lui-même opté pour la sélection congolaise a exprimé sur DAZN une certaine compréhension face à la frustration des supporters belges. "Oui, je peux comprendre la frustration, mais toujours pas la manière dont sort cette frustration" explique-t-il.

Il réagit notamment à l’utilisation du terme "redevable" souvent employé pour critiquer les joueurs bi-nationaux. "Quand ils disent 'redevables' ça veut dire qu'ils sont venus ici, qu'ils ont tout pris, qu'ils ont rien donné à la Belgique. Alors que leurs parents travaillent comme tout le monde."

Sadiki a souligné que les familles de ces joueurs ont contribué à la société belge. "Même s'ils ont dû aller à l'école, ils ont dû payer. Les cotisations aussi pour les clubs, il faut les payer. Donc 'redevable' n'est pas le bon mot" insiste-t-il.

Pour lui, la notion de dette envers un pays ne tient pas compte des efforts et des contributions des familles immigrées, qui ont souvent travaillé dur pour s’intégrer et réussir.

Le jeune milieu de terrain rappelle également que les joueurs bi-nationaux, bien qu’ayant choisi de représenter un autre pays, restent profondément attachés à la Belgique. "Ils sont tous les deux nés en Belgique, tout comme moi. On peut le tourner comme on veut, mais on est toujours Belge à la fin de l'histoire" déclare-t-il.