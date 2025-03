Une excellente nouvelle pour Rudi Garcia...moins pour le Club de Bruges : la grande annonce d'Unai Emery pour Amadou Onana

Aston Villa accueille le Club de Bruges demain soir. Les Villans pourront compter sur Amadou Onana.

Le Club de Bruges devra sortir le grand jeu pour surmonter l'obstacle Aston Villa et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. D'autant plus que par rapport au match aller, les Anglais récupèrent quelques joueurs.

Parmi ceux-ci, Amadou Onana. Le milieu de terrain était absent depuis le début du mois de février à cause d'une blessure tenace à l'ischio.

De retour au bon moment

La semaine dernière, il avait déjà faim de ballons, mais le match aller arrivait trop tôt : "Je me sens de mieux en mieux, chaque jour. J'ai déjà eu mes premiers entraînements avec le ballon", déclarait-il alors. La donne est différente cette semaine.

"Il est bien de retour dans l'équipe", a confirmé Unai Emery en conférence de presse. Onana pourrait donc tout de même entrer en ligne de compte pour la première sélection de Rudi Garcia chez les Diables Rouges vendredi.

Le coach des Villans a également confirmé que Marco Asensio et Emiliano Martinez, tous deux forfaits en championnat ce weekend, étaient eux aussi à nouveau disponibles. Ce n'est pas le cas d'Andres Garcia et Donyell Malen, arrivés en janvier et non éligibles pour la rencontre.