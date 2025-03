🎥 Une soirée irrespirable à Madrid ! Thibaut Courtois emmène le Real jusqu'aux tirs au but pour sortir l'Atletico

Il n'y avait pas que le Club de Bruges ce soir. Le derby madrilène a notamment tenu tout le monde en haleine.

Le choc entre le Real et l'Atletico était sur toutes les lèvres à Madrid ce soir, une semaine après la victoire 2-1 des Merengues au match aller. Et il a commencé très fort ! On ne jouait pas depuis 30 secondes, que Connor Gallagher était plus prompt que tout le monde pour ouvrir le score et faire entrer le Wanda Metropolitano en transe.

Le Real était dans les cordes, il a fallu un grand Courtois pour ne pas voir l'Atletico passer devant sur l'ensemble des deux confrontations. Chahuté par ses anciens supporters, le Diable Rouge a sorti sept arrêts pour garder son équipe dans le match.

Devant, les hommes de Carlo Ancelotti ont pu compter sur un éclair, le seul, de Kylian Mbappé dans le rectangle adverse pour obtenir un penalty en seconde mi-temps. Mais Vinicius s'est complétement manqué en envoyant le ballon dans les tribunes. 1-0, 2-2 au score cumulé, place aux prolongations...et même les tirs au but.

La séance aura été aussi nerveuse que le reste de la partie. Si Thibaut Courtois n'a pas détourné d'envoi, le Real a émergé au bout du suspense grâce à deux ratés de l'Atletico, pour se qualifier pour les quarts de finale après 120 minutes sous haute tension.

Arsenal sans pression

Dans l'autre match, Arsenal n'avait qu'à finir le travail à la maison contre le PSV après sa démonstration 1-7 à Eindhoven. Les Gunners ont rapidement ouvert la marque après six minutes via Oleksandar Zinchenko, mais la rencontre s'est avérée plus partagée qu'à l'aller.

Les Néerlandais ont répondu une première fois par Guus Til dix minutes plus tard et ont ensuite poussé pour répondre au 2-1 de Declan Rice. C'est Couhaib Driouech qui a égalisé à vingt minutes du temps réglementaire d'un lob en pleine course absolument délicieux. 2-2, score final, le PSV sort de la compétition la tête haute, Arsenal se qualifie pour les quarts de finale. Notons que Johan Bakayoko a disputé toute la rencontre avec le PSV et que Leandro Trossard est monté au jeu dans la dernière demi-heure pour Arsenal.