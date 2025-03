Cet ancien joueur d'Anderlecht critique la gestion du club : "Plus personne ne connaît son ADN"

Bertrand Crasson, ancien joueur d'Anderlecht critique ouvertement la gestion actuelle du club. Il déplore la perte d'identité et l'instabilité qui règnent au sein de l'institution.

Anderlecht est de plus en plus sous le feu des critiques, et cette fois c’est Bertrand Crasson, ancien joueur et entraîneur qui exprime son désaccord. Invité du podcast Radio Radzinski, il n’a pas hésité à partager son point de vue sans filtre.

"Comment peut-il y avoir de la stabilité si un nouveau directeur sportif est nommé chaque année ?" s’est interrogé Crasson. Cette instabilité chronique au sein de la direction sportive a selon lui des conséquences désastreuses sur le projet sportif.

"Plus personne au club ne connaît l’ADN d’Anderlecht." a t-il déploré, soulignant que les changements fréquents de responsables ont effacé les fondements mêmes du club.

Crasson qui a porté le maillot d’Anderlecht avec fierté, a insisté sur l’importance de l’héritage du club. "Je ne veux pas passer pour un vieux radoteur qui dit que tout était mieux avant, mais sur ce point c’est vrai."

Pour lui, Anderlecht n’est pas un club comme les autres : "Celui qui porte le maillot d’Anderlecht porte le maillot du vainqueur. Il faut oser marcher sur des cadavres pour ça." Une phrase forte qui résume l’exigence et l’ambition qui doivent selon lui animer le club.