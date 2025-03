Bonne nouvelle pour Kompany : l'un de ses cadres prolonge avec le Bayern Munich

Un cadre clé du Bayern Munich prolonge son contrat jusqu'en 2029. Une excellente nouvelle pour Vincent Kompany et le club.

Le Bayern Munich a officialisé la prolongation de contrat de Joshua Kimmich, l’un de ses cadres les plus importants. L’international allemand âgé de 30 ans s’est engagé jusqu’en 2029 avec le club bavarois, mettant ainsi fin aux spéculations sur son avenir.

Sous la direction de Vincent Kompany, Kimmich reste un pilier essentiel de l’équipe, tant sur le terrain qu’au sein du vestiaire.

Le Paris Saint-Germain avait manifesté un intérêt concret pour le joueur, mais Kimmich a finalement choisi de rester fidèle au Bayern. Le club français en quête de renforts voyait en lui un atout majeur pour ses ambitions européennes. Le joueur a préféré poursuivre l’aventure à Munich, où il évolue depuis 2015.

Le joueur a déclaré sur le site web du club : "Au FC Bayern, je bénéficie du meilleur environnement pour atteindre mes objectifs sportifs. C’est sur cette base que j’ai pris ma décision. Pour moi, actuellement, il n’existe pas de meilleure combinaison de coéquipiers, de staff technique et d’ambiance de club pour atteindre un succès maximal. Je me sens chez moi ici et je n’ai pas encore terminé ce que j’ai à faire."

Avec cette prolongation, le Bayern Munich sécurise son avenir. Une nouvelle qui devrait ravir Vincent Kompany.