Georges Leekens est favorable au retour de certains Diables Rouges : "Pour eux, l'équipe passe toujours avant tout"

L'excitation monte autour de l'équipe nationale. Vendredi, le sélectionneur Rudi Garcia dévoilera sa première sélection pour les Diables Rouges.

Les Diables Rouges affronteront à deux reprises l'Ukraine pour le maintien en Ligue des Nations. Cependant, tous les regards sont tournés vers la liste du sélectionneur Rudi Garcia, dont les choix suscitent déjà l’attention et les débats.

La pré-sélection qui dépasse les cinquante joueurs inclut des noms comme Hans Vanaken, Axel Witsel, Christian Benteke et Dries Mertens. Pour Georges Leekens, ancien sélectionneur national, le retour de ces anciens est une bonne nouvelle pour les Diables Rouges.

"Je ne pense pas qu'il va tous les sélectionner." déclare Leekens à Het Nieuwsblad, en évoquant Mertens, Benteke et Witsel. "Ce qui est frappant, c'est que ce sont trois joueurs aimables, qui ne se prennent jamais trop au sérieux. Pour eux, l'équipe passe toujours avant tout."

C'est important pour les interviews, car ils ne parlent pas d'eux-mêmes, mais savent aussi rester mesurés. Selon Leekens, ils sont également très bien intégrés au groupe de joueurs, ce qui est également important.

En ce qui concerne Hans Vanaken, Leekens est très clair. “C'est une certitude pour moi. Il rend le football facile et c'est le meilleur joueur du Club de Bruges depuis des années. Il apporte du volume dans le jeu, marque facilement, prend ses responsabilités et sait ce qu'il peut faire ou non. De plus, c'est aussi un mauvais perdant et j'apprécie cela.”