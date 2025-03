📷 "Le trophée le plus moche du football belge" : l'Union Saint-Gilloise célèbre un anniversaire avec humour

En 2021, l'Union Saint-Gilloise fêtait son titre de champion en Challenger Pro League, scellant sa remontée en D1A. La suite est rentrée dans l'histoire.

La meilleure équipe de Belgique sur l'ensemble des quatre dernières saisons de Pro League n'est-elle pas, si on prend en compte tous les paramètres, l'Union Saint-Gilloise ? Malgré l'absence de titre national pour valider ce jugement, les Unionistes ont en tout cas changé le visage du football belge depuis leur remontée en D1A.

En 2021, l'USG fêtait en tout cas sa remontée au sein de l'élite belge. Le 13 mars 2021, plus précisément, l'Union remportait le titre en D1B. Teddy Teuma, capitaine unioniste, soulevait alors "le trophée le plus moche du football belge", écrit l'Union Saint-Gilloise ce jeudi sur ses réseaux.

"Mais aussi l'un de nos plus importants", pointe ensuite la RUSG. "Le 13 mars 2021, nous battions le RWDM 2-1 grâce à des buts d'Undav et François et sécurisions notre montée dans l'élite, 48 ans plus tard".

Depuis cette remontée, l'Union Saint-Gilloise a terminé à deux reprises deuxième du championnat de D1A, et troisième une autre fois. Les Unionistes ont également brisé le signe indien l'année passée en remportant la Coupe de Belgique, et montré un magnifique visage en Coupe d'Europe.

Cette saison, l'Union fait encore la course dans le wagon de tête, et espère bien se rapprocher au mieux du Racing Genk lors de la 30e journée afin de lutter pour le titre dans les Champions Playoffs.