Sans Bruges, avec le PSG, sans grosses surprises : voici les affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions

Qui soulèvera la Coupe aux Grandes Oreilles, le trophée le plus convoité du football européen ? Après les 8e de finale retour qui se sont tenus cette semaine, on connaît en tout cas l'intégralité des affiches au programme en quarts de finale de la Ligue des Champions.

Plus de club belge : le Club de Bruges a été éliminé ce mercredi soir (3-0) par Aston Villa, sans suspens. Les tombeurs des Gazelles affronteront désormais le PSG, auteur de la vraie surprise de ces 8e de finale en éliminant le leader de Premier League, Liverpool, aux tirs au but.

Du reste, peu de surprises en 8e et donc uniquement d'énormes affiches en quarts. Le Borussia Dortmund, tombeur du LOSC de justesse ce mercredi, affrontera le FC Barcelone qui a aisément éliminé Benfica. Vincent Kompany et le Bayern Munich, qui ont éliminé leur rival national le Bayer Leverkusen, défieront l'Inter Milan.

Enfin, Arsenal a roulé sur le PSV Eindhoven, s'imposant 1-7 aux Pays-Bas et s'offrant donc une tournante au retour ; les Gunners affronteront le Real Madrid, qui est passé par le chas de l'aiguille face à l'Atlético, se qualifiant aux tirs au but.

L'intégralité des quarts de finale :

The quarter-finals are set ✅



Sim the knockouts & choose your champions! 👇#UCLbracket | @cryptocom