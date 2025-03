"Beaucoup de vagues mais rien qui se passe" : la première sélection de Rudi Garcia ne fait pas l'unanimité

Rudi Garcia a dévoilé aujourd'hui les 26 noms de sa première sélection. Philippe Albert attendait plus cette première indication des plans de notre sélectionneur.

Les retours de Thibaut Courtois, Alexis Saelemaekers, Brandon Mechele et Hans Vanaken, les absences d'anciens cadres présélectionnés comme Axel Witsel, Dries Mertens, Christian Benteke ou Michy Batshuayi, les premières appritions de Senne Lammens, Bryan Heynen, Jorthy Mokio et Nicolas Raskin : la sélection de Rudi Garcia comporte déjà bon nombre d'enseignements.

Mais pour Philippe Albert, l'effet d'annonce n'est pas à la hauteur des attentes : "Il y a eu beaucoup de vagues avant cette sélection… et finalement, il n’y a rien qui se passe. C’est un peu dommage. Il avait parlé d’expérience il y a quelques jours… je pense qu’un mec comme Witsel, même sans jouer à l’Atletico, aurait pu rendre d’immenses services à ce groupe, voire à cette équipe. Soit en 6, comme il avait l’habitude de jouer, soit dans une défense à trois. Cela a le mérite d’être clair, il n’y a pas énormément de surprises", explique-t-il sur la RTBF.

Maintenant, place au terrain

Âgé de 17 ans depuis deux semaines, Jorthy Mokio est tout de même à ranger dans la catégorie des noms marquants de la liste : "C’est intéressant mais Smets c’était intéressant aussi et quand il est monté au jeu contre Israël, cela ne l’a pas empêché de faire une bourde énorme. Donc, pour ce genre de confrontation, ça passe ou ça casse. J’aurais préféré plus d’expérience à ce poste-là", poursuit Albert.

Le consultant est content pour Bryan Heynen et Brandon Mechele mais explique que leur sélection ne change pas grand-chose : "Je ne les vois pas débuter la première rencontre. C’est le niveau international, Mechele au niveau belge rien à dire, mais au niveau international, c’est plus léger. Heynen, c’est risqué. Il ne va pas le lancer".

Rudi Garcia sera déjà très attendu pour les deux matchs de barrage contre l'Ukraine : "Je reste persuadé que Tielemans et De Bruyne doivent débuter. On doit faire la différence dans la première rencontre et puis potentiellement faire des tests dans la deuxième".