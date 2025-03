L'affiche du weekend et des retrouvailles pour l'Union de Pocognoli : "Il est réaliste d'être ambitieux"

L'Union Saint-Gilloise se déplace à Genk ce weekend. Les Bruxellois parviendront-ils à mettre fin à la série du Racing à domicile ?

Il y a deux semaines, La Gantoise a mis fin à onze victoires de rang à domicile pour Genk. Les Buffalos sont, avec le Standard, les seuls à avoir pris un point à la Cegeka Arena cette saison. Mais l'Union a toutes les raisons d'y croire malgré tout, notamment vu la victoire 4-0 du match aller.

"Nous allons faire comme depuis le début de la saison en allant là-bas avec notre jeu offensif. Nous voulons aller chercher un résultat plutôt que de calculer en vue des Playoffs. Il est réaliste d'être ambitieux avant ce déplacement même s'ils sont invaincus à domicile. C'est une équipe dominante qui prendra le contrôle du match", explique Sébastien Pocognoli à La Dernière Heure.

Un groupe pas encore au complet

Pour l'entraîneur saint-gillois, ce match à Genk apparaît comme un retour dans le club qui a lancé sa carrière de joueur et qui lui a aussi confié son équipe U18 au début de sa carrière d'entraîneur. Au Racing, Poco a ainsi côtoyé Kamiel Van de Perre et Vic Chambaere, transférés à l'Union en début de saison.

Poco ne pourra toujours pas compter sur Charles Vanhoutte et Alessio Castro Montes pour ces retrouvailles : "Les deux sont toujours out. On aurait pu espérer le retour de Charles mais le match arrive un peu trop tôt. Pour Alessio, il faudra attendre encore un peu".

Mais d'autres forfaits pourraient venir s'ajouter : "Koki Machida est incertain à cause de son entorse du dernier match et Niang aussi : nous verrons comment il se sent ce samedi".