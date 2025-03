Le RWDM frappe très fort et met la pression sur Zulte Waregem, la RAAL se fait peur à domicile

Alors que la fin de saison se rapproche en Challenger Pro League, la lutte est acharnée en tête du classement. Le RWDM a pris la tête et n'a pas l'air de vouloir la lâcher.

Le RWDM est solidement en tête en Challenger Pro League, et a confirmé ce vendredi en ouverture de la 26e journée qu'il ne comptait pas lâcher l'affaire de sitôt. En déplacement au SK Beveren, les hommes de Yannick Ferrera ont frappé fort.

À la mi-temps, ils menaient en effet déjà de deux buts grâce à une réalisation de Laaziri (25e) ainsi qu'un but contre son camp du malheureux Dries Wuytens.

Une avance que le RWDM n'allait plus laisser filer en seconde période, gardant ainsi 4 points d'avance sur Zulte Waregem avant le match des Flandriens, et donc la certitude de passer le week-end en tête.

Frayeur, par contre, pour la RAAL qui espérait de son côté rester accrochée au wagon de tête. Les Loups recevaient le Lierse, 7e au classement en D1B, et se sont retrouvés menés à domicile après 7 minutes de jeu suite à un but de Pieter de Schrijver.

La Louvière pouvait dès lors voir le RWDM prendre le large, et même potentiellement Zulte Waregem creuser l'écart. Mais les hommes de Frédéric Taquin ont vu leur domination territoriale et technique être récompensée : des buts de Gobitaka et Botella (sur penalty) ont offert la victoire à la RAAL, qui a eu chaud mais peut savourer.