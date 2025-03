Un "petit nouveau" de 28 ans qui n'y croyait plus : Rudi Garcia explique la grosse surprise de sa sélection

On s'attendait à quelques surprises dans la liste de Rudi Garcia, mais il y a bien un nom qu'on ne pensait plus entendre : celui de Bryan Heynen. Le train n'était donc pas encore passé pour le capitaine de Genk.

Voilà bien un message d'espoir à destination de tous les joueurs rêvant à une première sélection même dans la fleur de l'âge, à cette ère de "jeunisme" effréné : Bryan Heynen, 28 ans, a été appelé par Rudi Garcia ce vendredi pour la double confrontation entre la Belgique et l'Ukraine.

En rappelant non seulement Heynen, mais aussi Mechele et Vanaken, Garcia montre directement qu'au contraire de Domenico Tedesco, qui avait rajeuni les cadres à l'excès, lui donnera la priorité à la qualité sans se soucier (uniquement) du potentiel sur le long terme.

Bryan Heynen récompensé, enfin

"Je n'ai pas regardé ce qui s'est fait avant mon arrivée. Je l'ai dit dès le premier jour : nous avons regardé de très près le championnat belge. Bien sûr, nous connaissions Vanaken et Mechele, par exemple. Mais nous voulions aussi connaître les joueurs de l'Antwerp, de Genk... tous les Belges sélectionnables en D1A", explique Rudi Garcia à ce sujet.

"Bryan Heynen est un joueur de grande qualité, capitaine de Genk qui est premier au classement. C'est logique qu'après avoir fait un tour d'horizon des équipes belges, nous choisissions les meilleurs joueurs des clubs du haut de tableau", continue le sélectionneur. "Surtout à certains postes où il y a des manquements. On sait que devant, sur les côtés, ça ne manque pas d'options, mais que derrière, il faut trouver des solutions".

Au milieu, les absents sont également légion. "Onana n'est pas rétabli, il fallait trouver des solutions. D'où la présence de garçons comme Bryan, comme Nicolas (Raskin) qui a encore joué 120 minutes cette semaine, comme Jorthy Mokio qui joue au milieu en club", détaille Garcia. Du côté de Genk, on se réjouira qu'enfin, le capitaine limbourgeois soit récompensé de sa régularité et de son travail acharné. Certains n'y croyaient certainement plus...