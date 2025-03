🎥 De quoi s'arracher les cheveux : le Bayern Munich encore ralenti dans la course au titre par une grossière erreur de son gardien

Le Bayern Munich s'est assuré plus tôt dans la semaine d'une place en quarts de finale de la Ligue des champions grâce à deux matchs références contre le Bayer Leverkusen.

Mais le Rekordmeister est attendu de pied ferme sur tous les fronts, y compris en Bundesliga. Sauf que pour le deuxième weekend de rang, l'équipe a traîné la patte en égarant des points après avoir ouvert le score.

Après la défaite douloureuse face à Bochum, le Bayern a cette fois-ci fait match nul 1-1 contre l'Union Berlin. Les troupes de Vincent Kompany ont dominé la première mi-temps, sans toutefois se créer énormément d'occasions.

La seconde période n'a pas été beaucoup plus follichonne, mais Leroy Sané a tout de même ouvert le score à un quart d'heure de la fin, sur une belle action collective. Mais l'avantage aura été de courte durée : les Berlinois sont rapidement revenus grâce à une erreur du gardien Jonas Urbig, parti à la chasse aux papillons sur un coup franc.

Gosh, what a mistake from Urbig. Who would do that?! pic.twitter.com/0RXpKJgl7l