"Je me remets dans la peau du joueur que j'ai été" : l'avis tranché d'Enzo Scifo sur le cas Courtois

Thibaut Courtois va faire son retour dans le groupe des Diables dès lundi. Enzo Scifo s'en réjouit mais attend de lui qu'il remette rapidement les choses au clair.

Thibaut Courtois sera très attendu chez les Diables Rouges. Son comportement sera scruté, tant en interne qu'en ce qui concerne ses premières apparitions médiatiques, qui devraient permettre de clarifier certaines choses. Même si l'on n'aura sans doute jamais le fin mot de l'histoire avec Domenico Tedesco.

"Quand on est en sélection, on doit respecter cette institution. Un dirigeant, un entraîneur, un joueur, n’importe qui peut commettre des erreurs à un moment donné. Mais quand tu es Thibaut Courtois, on ne peut pas se passer de toi, sauf en cas de faute grave. Il a réclamé le brassard de capitaine, ce n’était pas la bonne manière, mais on aurait pu mieux gérer la situation à l’époque", explique Enzo Scifo au journal Le Soir.

Une mentalité qui peut déranger mais qui doit avant tout faire avancer

Pour Scifo, le retour de Courtois est une bénédiction : "Je me remets ici dans la peau du joueur que j’ai été. S'il revient, je suis le plus heureux du monde. Ou alors, c’est qu’on manque d’ambition. Si on veut gagner quelque chose, qu’il revienne et le plus vite possible. Ce sera facile à gérer".

Le statut de Thibaut Courtois n'est pas comparable à celui d'autres joueurs : "C’est un gardien capable de te faire gagner une Coupe du monde ou des matches décisifs", rappelle Scifo.

Il attend tout de même que le portier du Real Madrid fasse amende honorable : "Personnellement, je mettrais les choses à plat devant le groupe, en toute transparence et surtout je dirais à Courtois qu’il ne doit plus se permettre ce qu’il a fait. Et je pense qu’il ne refera plus jamais".