La poisse pour le Club de Bruges : une absence de dernière minute pour le match face à Charleroi

Charleroi abordera ce choc de manière libéré. Il y a un an, les Zèbres apprenaient leur présence dans les Playdowns à l'issue d'une humiliante défaite 5-0 à La Gantoise, cette fois les Europe Playoffs sont garantis.

L'enjeu est plus important pour le Club de Bruges qui doit, outre se remettre la tête à l'endroit après l'élimination contre Aston Villa en Ligue des Champions, veiller à ne pas boucler la phase classique avec plus de neuf points de retard sur Genk en vue des Playoffs.

Les Brugeois ont annoncé leur sélection pour la réception des Zèbres. Toujours aucune trace de Bjorn Meijer ou Joaquin Seys, leur absence était attendue. Shandre Campbell fait partie du groupe, même s'il a joué 77 minutes contre Jong Genk vendredi.

La principale information reste l'absence de Chemsdine Talbi. La raison de son forfait n'a pas été précisée. Une blessure serait un coup dur pour lui, surtout après sa première convocation en équipe nationale du Maroc.

Les Blauw en Zwart devront donc faire sans le natif de...Sambreville face aux Zèbres. Et devront surtout trouver des solutions avec un flanc droit complètement recomposé.

Last one of the regular season. ⏳



Ontdek hier de selectie voor morgen! 📄 #CLUCHA