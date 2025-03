🎥 Hugo Cuypers fait sensation en MLS : Chicago Fire s'impose grâce à son attaquant

Hugo Cuypers continue d’enflammer la Major League Soccer (MLS). Ce samedi, l’attaquant belge a été décisif en offrant à Chicago Fire une victoire précieuse face au Toronto FC sur le score de 1-2.

Peu avant la mi-temps, Cuypers a inscrit le but de la victoire. Son quatrième en seulement quatre matchs. Sur un centre parfait de Leonardo Barroso, l’attaquant belge a conclu de près.

More Hugoals! 😤



That's now 4 goals in 3 games for Hugo Cuypers. 🇧🇪 pic.twitter.com/JBdP6vgYzF