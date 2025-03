Courtrai prend des options avant les play-downs : "Tout va un peu mieux, mais nous ne sommes encore nulle part"

Courtai est allé chercher une victoire inespérée sur la pelouse de La Gantoise. Trois points très importants dans la course au maintien.

La dernière journée du championnat régulier a réservé une belle surprise avec la victoire de Courtrai face à La Gantoise. Ils se sont imposés 1-2 à l’extérieur, réalisant une merveilleuse opération dans leur lutte pour le maintien.

Bien qu’ils ne puissent plus éviter les Play-Offs de relégation, cette victoire les place dans une meilleure position pour affronter les matchs décisifs à venir. Courtrai a réduit l’écart avec le Cercle de Bruges et Saint-Trond, ne comptant plus que six et cinq points de retard respectivement.

"Maintenant, tout va un peu mieux, mais nous ne sommes encore nulle part." a expliqué Brecht Dejaegere sur Sporza. Le capitaine reste prudent, mais reconnaît que l’équipe a retrouvé un certain élan.

Depuis l’arrivée de Bernd Storck sur le banc, le KV Courtrai semble avoir pris un nouveau départ. "Nous avons pris une nouvelle direction avec Bernd Storck, et cela fonctionne, explique Dejaegere. Avec la bonne attitude, on peut gagner des points. Deux victoires d’affilée, c’est agréable et c’est porteur d’espoir pour l’avenir."

Storck a également tenu à féliciter son équipe pour son engagement. "Nous devons poursuivre notre style, comme lors du dernier match à domicile." a-t-il déclaré. "Nous savions qu’il s’agissait d’un adversaire de taille, mais nous avions une idée pour le match. Dans cette situation, il faut un peu de chance. Je sais que je peux jouer avec ce style, et ils me suivent. Je dois féliciter l'équipe." a conclu le coach.