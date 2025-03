Dender est maintenu en Pro League et s'apprête à fêter un "petit miracle"

Quelle performance ! Dender a assuré son maintien à Malines même après une défaite. En début de saison, peu de personnes auraient parié sur le fait que Dender resterait en première division, sans même avoir à passer par les barrages de relégation.

"Je suis extrêmement heureux que nous ayons atteint le top douze. Cependant, mes sentiments sont mitigés : ça aurait été plus gratifiant si nous y étions parvenus en remportant par exemple le match à domicile contre Genk ou en gagnant à Louvain, où nous avons également montré de belles choses. Au vu de notre saison, ce classement est mérité." affirme Vincent Euvrard

L'entraîneur de Dender souligne que son équipe n'a en fait jamais été en bas du classement. "Nous n'avons jamais quitté le top douze: c'est une belle performance. En tant que club et équipe, nous avons maintenant l'opportunité de continuer à progresser. Tout d'abord avec les Play-offs Europe, puis avec une saison supplémentaire en Jupiler Pro League."

Le Malinois marque contre le FC Malines

Le Malinois pur souche, Lennard Hens a constaté que son but ne suffisait pas pour obtenir des points à Malines. "Vous êtes très déçu car vous perdez et deux minutes plus tard, vous ressentez une grande libération. Ça suscite des émotions. Cette saison, nous avons connu des moments difficiles mais aussi forts. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Dender mérite une place en première division."

Et maintenant, la fête ? "Nous avons une tradition annuelle. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions pas pu en parler. Nous allons tout de même faire des choses sympas. Nous faisons parfois un voyage à l'étranger avec l'équipe. L'année dernière, nous sommes allés à Ibiza. Nous regarderons les destinations possibles pour cette année dans les jours à venir. Une chose est claire: cette équipe doit être récompensée et nous devons nous récompenser mutuellement."

Dender a sa revanche

Dender a eu sa revanche : c'est aussi clair que de l'eau de roche. "Tout le monde fait une estimation personnelle. Je peux comprendre que beaucoup de gens nous aient déjà condamnés en début de saison. Les premiers mots dans le vestiaire ont été : prouver le contraire. Le football est un jeu qui doit être joué. À la fin, vous pouvez réaliser de très belles choses et accomplir de petits miracles."