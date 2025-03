"La classe ça ne s'achète pas" : la mère d'un joueur bien connu prête à porter plainte contre le PSG

Pendant longtemps, Adrien Rabiot et le PSG ont partagé une histoire d'amour, mais aujourd'hui, il semble que tout soit bien différent. Le joueur a réagi aux propos injurieux le concernant, ainsi que ses parents...

Lors de son retour au Parc des Princes pour le Classique entre le PSG et l'OM, Adrien Rabiot a été victime d'une banderole assez violente de la part de supporters parisiens. Le Français, qui joue désormais chez le grand rival, a évolué durant sept années à Paris entre 2012 et 2019.

Sur des banderoles, on pouvait lire : "Loyauté pour les hommes, trahison pour les p*tes. Telle mère, tel fils. Vero, quel est son véritable père ? Dehu, Fiorese, Cana ou Heinze ?'" Ces propos injurieux ont été adressés au joueur, à sa mère ainsi qu'à son père, décédé en 2019 après une longue maladie...

Ce message avait finalement été retiré sur intervention des stadiers, mais il était trop tard... Choqué, Adrien Rabiot a décidé de réagir via une story Instagram : "Insulter une mère, et un père décédé… Tout se paye un jour. Vous ne l’emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser, tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe ça ne s’achète pas."

France Info rapporte que la mère du footballeur a décidé de porter plainte : "Je ne comprends pas pourquoi le match n’a pas été arrêté. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s'indigne. Je suis profondément choquée, choquée, choquée par ce qui peut être dit et écrit, sans que personne ne réagisse."