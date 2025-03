Qui portera le brassard des Diables Rouges ? Rudi Garcia face à un choix épineux : voici ses critères et les candidats

Ce jeudi, on saura qui sera le premier capitaine de Rudi Garcia. Un choix loin d'être anodin compte tenu du contexte.

"Pour moi, ce n'est pas un débat" : Rudi Garcia n'a pas voulu, vendredi dernier, s'appesantir outre mesure sur l'identité de son futur capitaine. Mais le Français n'est pas naïf : il sait que le dossier est délicat, dans une sélection qui se cherche un véritable leader depuis, en réalité, la retraite de Vincent Kompany.

Le retour de Thibaut Courtois ramène le brassard sur la table, car c'est en bonne partie après ne pas avoir été désigné capitaine que le gardien avait claqué la porte des Diables. Il s'expliquera ce mardi face à la presse ; on s'attend à ce qu'il envoie des signes d'apaisement.

Courtois capitaine ? Impensable

Thibaut Courtois revient en tout cas en sélection par la grande porte, au point où Garcia l'a nommé parmi les cadres avec lesquels il discutera de la désignation du capitaine. "Ces trois-là sont bien sûr des candidats", ajoutait le sélectionneur.

Mais Rudi Garcia est fin diplomate : il sait que donner le brassard de Courtois maintenant serait d'ores et déjà créer une fracture entre les Diables et leur public, mais aussi au sein du vestiaire. Les propos de Koen Casteels doivent être relativisés, mais pas balayés d'un revers de la main : tous les joueurs n'ont pas digéré le départ en trombe de Thibaut Courtois en 2023.

De Bruyne devrait faire des efforts

Restent donc deux candidats parmi le "triumvirat" : Kevin De Bruyne, capitaine sous Domenico Tedesco, et Romelu Lukaku. Problème : aucun des deux ne correspond totalement aux critères énumérés par le nouveau sélectionneur national. Leader technique, KDB l'est ; mais son attitude ne correspond pas à celle d'un capitaine. Quand les choses vont mal, le médian de City baisse les bras - voire même s'en prend à ses équipiers, comme à Lyon. Sa relation avec le public belge s'est également dégradée lors de l'Euro.

Des défauts qu'on l'imagine mal corriger à bientôt 34 ans, mais Rudi Garcia pourrait avoir une bonne discussion avec De Bruyne et le confirmer dans son statut de capitaine malgré tout. Reste à voir quelle sera l'importance dans le jeu d'un KDB loin de ses belles années, et que rien ne promet à une place de titulaire.

Lukaku, le candidat logique à court terme ?

Romelu Lukaku est quant à lui la solution de facilité : parmi les joueurs sélectionnés, c'est lui qui a le plus de caps. "Je sais que c'est parfois la tradition, et si ça me convient, je la respecterai", lançait Rudi Garcia. Ce serait pratique : pas besoin de justifier son choix plus avant. Le coach pourrait évacuer le sujet à court terme et se concentrer sur le terrain sans faire de remous.

On sait que Lukaku, même s'il a parfois des attitudes un peu crispantes sur le terrain, est un leader dans le vestiaire et un grand frère pour de nombreux joueurs. Même s'il faudrait probablement en discuter avec KDB et Courtois, en faire le capitaine ne devrait pas créer de tensions.

Seul point négatif : Garcia veut un capi qui fasse aussi le job vis-à-vis du public et de la presse... et Lukaku n'a adressé la parole ni à l'un ni à l'autre une seule fois en 2024, muré dans un silence franchement surprenant. Un homme peut être la clef pour régler ce problème : David Steegen, nouveau porte-parole des Diables qui a bien connu Romelu à Anderlecht et pourrait arrondir les angles.

Et si Garcia surprenait ?

Rudi Garcia a aussi laissé échapper un petit indice potentiel sur son choix : "Je ne choisirai peut-être pas tout de suite". Bien sûr, il y aura un capitaine jeudi sur le terrain, mais rien ne dit que ce sera un choix définitif. Le Français pourrait ne pas se laisser influencer par le nombre de caps ou le statut de star des uns et des autres, et prendre la température de son vestiaire durant la semaine qui arrive.

Car il y a d'autres candidats : aucune règle ne dit que celui qui porte le brassard doit être le meilleur joueur du 11 - c'est même rarement le cas - ou le plus vieux du noyau. Youri Tielemans, par exemple, fait partie des candidats naturels : leader technique, expérimenté, calme, il a ajouté à tout cela une vraie personnalité sur la pelouse et ne rechigne jamais à ses devoirs médiatiques. Thomas Meunier est probablement l'un des Diables dotés de la plus forte personnalité et faisait partie de l'épopée russe de 2018 : il est certainement respecté par toutes les générations au sein du groupe.

Pour l'avenir, un nom se détache : on serait surpris qu'à terme, Amadou Onana ne devienne pas le capitaine consensuel au sein du noyau des Diables Rouges. Mais tant que la génération précédente sera là, le médian d'Aston Villa devra probablement lui laisser la préséance (en plus, bien sûr, d'être absent cette semaine). Affaire à suivre...