Anderlecht enfin au complet pour les Play-offs ? David Hubert n'ose pas l'espérer

Pendant toute la saison, Anderlecht a réussi une "performance" saisissante : ne pas aligner deux fois de suite le même onze. Pas uniquement à cause de choix fluctuants signé Hubert, loin de là.

Chaque semaine, on serre les dents à Anderlecht, et on croise les doigts : qui, cette fois, déclarera forfait inopinément pour la rencontre du week-end à venir ? Avant la réception du Cercle de Bruges, c'était Killian Sardella qui se blessait à nouveau, et il ne devrait pas être de retour pour le début des Play-offs.

Kasper Dolberg, Yari Verschaeren et Tristan Degreef sont eux aussi toujours absents ; Mario Stroeykens est ménagé au point où le RSCA a négocié avec la fédération pour qu'il ne soit pas appelé en U21, matchs amicaux le permettant.

Dans quel état Anderlecht arrivera-t-il aux PO1 ?

Thorgan Hazard n'est au final pas encore tellement avancé dans son processus de retour de grave blessure, et on a bien vu que sa montée contre le Cercle était déjà meilleure que ce qu'il avait montré jusqu'ici. La trêve internationale peut là aussi lui faire du bien.

Mais quand on a évoqué ses attentes pour les Play-offs, Hubert avait presque l'air résigné. "Notre premier défi, ça va être de récupérer tout le monde, ou du moins autant que faire se peut, pour le début de la phase finale", lançait l'entraîneur du RSCA.

On le sait déjà, pour Sardella, ce sera probablement trop tôt. Ali Maamar est une solution de rechange satisfaisante, mais sans aucune expérience des Play-offs. Quid de Kasper Dolberg ? Voilà bientôt des mois qu'on annonce que le Danois reviendra "la semaine prochaine". Et dans quel état ?

Sans même parler, bien sûr, du cas Vertonghen, qui n'est pas encore à 100% et pour qui la trêve arrive, cette fois, au pire moment car elle le coupe dans un rythme qu'il a besoin de retrouver. Bref : David Hubert croisera les doigts à chaque entraînement, à chaque rapport médical... et ferait peut-être bien de reporter ses attentes sur la finale de la Coupe.