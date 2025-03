"La discussion s'est prolongée ce matin" : les dessous du retour de Thibaut Courtois chez les Diables

Vincent Mannaert s'est lui aussi exprimé aujourd'hui. Il a tenu à mettre Thibaut Courtois dans les meilleures conditions pour son retour.

La prise de parole de Thibaut Courtois était très attendue ce mardi. Celle de Vincent Mannaert a également permis d'obtenir un point de vue un rien plus extérieur sur le retour du gardien du Real Madrid dans le groupe.

"Lundi soir, Thibaut a rencontré les "anciens" : Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier et Youri Tielemans. C'était une discussion ouverte, où chacun a pu partager son point de vue. Cela s'est prolongé ce mardi matin, avant l'entraînement, avec le reste du groupe. Tout le monde a pu dire ce qu'il avait à dire, Thibaut a pu donner ses explications et je pense qu'il a désormais le soutien du groupe, comme l'a rappelé Youri en conférence de presse", explique-t-il à La Dernière Heure.

Je l'ai entendu dire (lors de la conférence de presse) qu'il avait admis avoir fait des erreurs vis-à-vis des équipiers, des supporters. Il y a eu des moments d'incompréhension entre deux personnes, Thibaut et l'ancien coach national Domenico Tedesco, mais Thibaut n'avait jamais pu donner son point de vue, devant tout le groupe, avant ce mardi. C'est lui qui a créé ce moment de parole. Désormais, je vois un bloc, tourné vers le futur, c'est-à-dire le barrage de Ligue des nations puis les qualifications pour la Coupe du monde", poursuit Mannaert.

Qui comme futur capitaine ?

Le directeur technique est heureux que le chapitre soit désormais clos : "On part d'une nouvelle page, avec des changements dans le staff sportif, à la direction. On a constaté que Thibaut voulait revenir jouer pour l'équipe nationale. On en a parlé avec le coach puis on a facilité la cohésion pour son retour. Quant à un capitanat éventuel, ce sera la décision du coach. Il a été très clair sur le sujet : c'est à lui que revient la décision".

Rudi Garcia sera donc très attendu pour ses premiers jours à la tête de notre équipe nationale. Car sa première liste n'est finalement que le commencement de tout. Et comme il a pu s'en apercevoir, le diable est définitivement dans les détails, dans un brassard de capitaine par exemple.