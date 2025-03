Le carrousel tourne à plein régime : viré par Malines, Besnik Hasi s'apprête à retrouver un autre banc de touche de Pro League

Cette saison de Pro League a longtemps été assez calme par rapport à la moyenne en termes de C4 chez nos entraîneurs. Mais la pression de la lutte pour le maintien a haussé le rythme depuis quelques semaines avec l'approche des Playdowns.

Courtrai, Malines, le Cercle de Bruges pas plus tard qu'hier soir : les équipes menacées par les Playdowns ou vouées à les jouer n'hésitent pas à changer leur fusil d'épaule. Les Groen en Zwart sont donc les derniers en date à se chercher un nouveau T1.

L'annonce du successeur de Ferdinand Feldhofer pourrait ne pas tarder : Sacha Tavolieri annonce en effet que la direction est en pourparlers avancés avec Besnik Hasi.

L'ancien entraîneur malinois pourrait même signer son contrat au Jan Breydelstadion dès aujourd'hui. Du haut de son bilan de seulement 4 défaites en 17 matchs, Feldhofer pourrait donc rapidement être oublié.

Besnik Hasi dirigerait ainsi sa troisième équipe belge, tandis que le Cercle en serait à son troisième entraîneur de la saison. Les Groen en Zwart commenceront les Playdowns en première position, avec un point d'avance sur Saint-Trond.

🟢⚫️ Infos #CercleBrugge :

🇧🇪 Besnik Hasi now leading the race to be Groen&Zwart next head coach as the ex-#KVM’s expected to complete his move today with the #JPL club. #mercato pic.twitter.com/LIkkmV9u24