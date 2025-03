Ressorti du placard par Rudi Garcia, il n'a jamais pensé à la retraite internationale : "Je ne suis pas Eden Hazard ou Jan Vertonghen"

Hans Vanaken a retrouvé le chemin de l'équipe nationale en ce début de semaine. Il se réjouit de cette reconaissance.

Régulièrement appelé par Roberto Martinez entre la Coupe du Monde 2018 et le Mondial 2022, Hans Vanaken n'a été convoqué qu'une seule fois par Domenico Tedesco, c'était en juin 2023. Il n'était pas sorti du banc.

Le voici donc rappelé en sélection presque deux ans plus tard. Une belle marque de confiance envers le niveau affiché avec le Club de Bruges. "Est-ce que je m'y attendais ? On n'est jamais sûr", explique le triple Soulier d'Or dans Het Nieuwsblad.

"Je n'ai pas encore discuté avec le nouveau sélectionneur national, mais il y a eu des signaux positifs. Un nouveau sélectionneur ouvre de nouvelles perspectives. Mon niveau cette saison justifie cette sélection", se réjouit-il.

Sans jamais faire de vagues

Malgré les rapports relativement inexistants avec Tedesco, Vanaken n'a jamais songé à annoncer publiquement sa retraite internationale : "Je ne suis pas Eden Hazard ou Jan Vertonghen, je n'ai pas leur statut. Et si je devais arrêter, je le ferais simplement savoir à la fédération. Il n'est pas nécessaire de le faire par l'intermédiaire des médias".

"Je le répète sans cesse : je suis heureux d'intégrer l'équipe nationale. Mais sous Tedesco, il était clair que je n'aurais plus aucune chance. En attendant, je pouvais aussi profiter de beaux week-ends en famille", poursuit Vanaken.

Désormais, le métronome brugeois peut même se projeter vers la Coupe du Monde 2026. Rien n'est évidemment garanti, mais faire partie de la première sélection de Rudi Garcia est en tout cas un point positif : "Ce serait merveilleux de vivre cela. Je veux participer à tout ce qui arrive. Tant que c'est physiquement possible. On verra ce que les mois à venir nous réservent. J'ai vraiment hâte".