Capitaine contre l'Ukraine pour la première de Rudi Garcia, Romelu Lukaku l'admet : "Oui, j'ai pensé à arrêter la sélection"

Presque une surprise, ce mercredi en conférence de presse. C'est Romelu Lukaku, capitaine demain contre l'Ukraine, qui s'est présenté. L'attaquant du Napoli, qui n'est pas un fan de l'épreuve, s'est exprimé sur son "silence médiatique", avant d'évoquer cette double confrontation.

Ce mercredi, c'est Romelu Lukaku qui s'est présenté en conférence de presse au Stade de la Nueva Condomina de Murcie, un petit peu plus de 24 heures avant Ukraine - Belgique. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables, qui sera capitaine pour cette rencontre (Kevin De Bruyne le sera dimanche au retour), s'est d'abord exprimé sur son absence médiatique de l'Euro 2024. Alors que la situation était compliquée, Romelu Lukaku a souvent été réclamé pour répondre aux questions, mais il ne s'était jamais présenté.

"Pendant les tournois, ma mentalité est toujours spéciale. Je préfère ne pas trop parler et travailler pour l'équipe. L'Euro s'est très mal passé, j'ai digéré difficilement les performances collectives et individuelles. Je ne gère pas bien la défaite, j'ai mis du temps. C'était dur de revenir en sélection car les choses n'allaient pas bien. Maintenant, c'est le moment pour moi de montrer au peuple belge que j'ai encore envie de jouer et de tout donner. "

Oui, j'ai pensé à arrêter la sélection après l'Euro"

"Oui, j'ai pensé à arrêter la sélection. J'étais très énervé après la défaite contre la France. Je me souviens, j'ai parlé avec Jan et je lui ai dit que je ne le sentais pas, il y avait un souci. Beaucoup de choses se sont passées trop rapidement."

A nouveau convaincu, Romelu Lukaku veut encore tout donner pour les Diables

"Quand Vincent m'a appelé, il m'a proposé ce nouveau projet et je savais que je ne pouvais pas m'arrêter comme ça. Je ne pouvais pas lâcher le pays, c'était plus fort que moi. J'ai eu deux conversations avec le coach, j'ai discuté avec les joueurs et j'ai voulu essayer de tout donner pour remettre la Belgique où elle était avant."

Présent à une conférence de presse des Diables pour la première fois depuis octobre 2023, Romelu Lukaku n'a pas voulu trop s'épandre. L'important, a martelé l'attaquant du Napoli, est cette double confrontation face à l'Ukraine. Le reste des explications viendra "plus tard".

"Les explications plus précises viendront un autre jour. Le plus important, c'est demain et je suis concentré sur ça. J'ai envie de montrer au peuple belge que cette équipe a envie de gagner, c'est cet esprit qui est le plus important."