Catastrophe confirmée pour l'une des recrues prometteuses d'Anderlecht

On craignait le pire pour Enzo Sternal, le jeune talent français arrivé cet hiver à Anderlecht. C'est confirmé : il ne jouera plus avant de longs mois.

Il semble décidément planer une malédiction au-dessus de Neerpede. Déjà pas épargné par les blessures, qu'elles soient graves ou récurrentes, au sein de l'équipe A, voilà que le RSC Anderlecht vient de perdre l'un des plus grands talents de son équipe U23 pour de longs mois.

Enzo Sternal (17 ans), arrivé cet hiver en provenance de l'Olympique de Marseille dont il était un véritable espoir, s'est en effet déchiré les ligaments croisés. Une blessure occasionnée à l'entraînement vendredi passé, et qu'on savait immédiatement sévère.

On attendait le verdict, et le voici donc : ce sera une absence d'au moins 6 mois pour Sternal, dont la saison est d'ores et déjà finie et qui ne devrait pas revenir avant la fin de l'été. Un coup dur pour celui auquel on promettait l'équipe A à moyen terme.

Depuis son arrivée à Anderlecht, Enzo Sternal avait en effet montré de très belles choses en Challenger Pro League avec le RSCA Futures. Très vite, on l'a présenté comme un renfort potentiel pour David Hubert dès la préparation de la saison prochaine.