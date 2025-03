Un ancien Anderlechtois à coeur ouvert sur son mal-être : "J'étais complètement foutu"

Bram Nuytinck évolue désormais au NEC Nimègue. Les choses n'ont pas été simples pour lui cette saison.

De 2012 à 2017, Bram Nuytinck s'est imposé comme l'un des leaders du vestiaire d'Anderlecht. Le défenseur néerlandais n'était pas toujours titulaire mais se distinguait par la qualité de sa relance et n'hésitait jamais à se faire entendre.

Ce n'est pas un hasard de retrouver l'homme aux 157 matchs pour le Sporting comme capitaine du côté du NEC. Mais cet hiver, Nuytinck a vécu des moments difficiles en sortant du onze de base pour sept matchs de suite malgré son statut.

Il explique à Voetbal International que la naissance de son deuxième enfant n'a pas été simple à gérer : "Les huit premiers mois après la naissance ont été une véritable terreur pour moi. J'étais complètement foutu".

Epuisé mentalement et physiquement

Le joueur de 34 se présentait au club loin de sa meilleure forme : "Je dormais et j'ai été très malade à plusieurs reprises. Ce n'est pas compatible de dormir quatre heures par nuit pendant des semaines et de devoir constamment donner le meilleur de soi-même. À un moment donné, on s'effondre".

Bram Nuytinck a depuis repris du poil de la bête mais restera durablement marqué par tout cela : "J'avais aussi très mauvaise mine. Physiquement et mentalement, je ne me sentais pas bien. Parfois, j'étais complètement épuisé. Comme je ne dormais pas assez, je n'arrivais pas à sortir de cette phase. Je me soucie énormément du club, et quand ça tourne mal, on se retrouve dans une spirale négative dont il est difficile de sortir".