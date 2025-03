Une nouvelle ère commence : découvrez le programme des supporters à Murcie avant Ukraine-Belgique !

Cette semaine, c'est un nouveau départ pour les Diables Rouges : après un Euro décevant et une campagne de Nations League catastrophique, Rudi Garcia va tenter de réconcilier les joueurs avec leur public. Rendez-vous à Murcie !

On pensait que les Diables Rouges se rendraient en Pologne, où s'étaient joués la majorité des matchs de l'Ukraine depuis l'invasion de la Russie en février 2022, pour ce barrage aller de Nations League. Mais surprise : c'est finalement sous le soleil (relatif) de Murcie que la Belgique retrouve son 3e adversaire de l'Euro 2024.

Un déplacement agréable pour des supporters déjà présents depuis le début de cette semaine dans le sud de l'Espagne : on peut en croiser aisément dans les rues d'Alicante, porte d'entrée idéale pour Murcie car située à 1h de route et reliée à Charleroi par des vols Ryanair fréquents.

L'Ukraine aura du public "à domicile" aussi

On pourrait penser que la Belgique serait dès lors plus "à domicile" que l'Ukraine, compte tenu également du contingent belge habitant dans la région (la Costa del Sol n'est pas si loin). Mais on a également pu croiser quelques supporters... ukrainiens, qui nous assurent que le soutien sera réel pour la Sbirna. Réponse ce jeudi au Stade Nueva Condomina (31.000 places tout de même !) - à ne pas confondre avec La Condomina, l'ancien stade !

Le programme des supporters belges

Mais revenons aux supporters belges : quel est le programme, comme d'habitude concocté par 1895, le fanclub officiel des Diables Rouges ? Dès ce mercredi, les supporters qui le souhaitent peuvent se rendre au Black Crow Irish Bar (calle Bartolomé Pérez Casas), à partir de 16h, pour s'y réunir et déjà récupérer leurs tickets pour le match. Il est situé près de la Plaza Circular, un point central de Murcie.

C'est également là que, le jour du match, les supporters se réuniront à partir de 14h pour partir ensemble vers le stade aux alentours de 18h (le match est à 20h45). Aucune fanwalk à proprement parler n'est prévue, mais un départ groupé se fera probablement. La ligne de tram 1, toute proche, mène directement au stade ; le trajet dure une vingtaine de minutes, et des trams sont prévus toutes les 10 minutes.

Pour les supporters souhaitant visiter Murcie, jolie ville de 450.000 habitants (la 7e d'Espagne), les activités ne manquent pas : ne ratez pas la cathédrale de Murcie, l'une des plus belles du pays, non loin de laquelle coule la Segura, rivière le long de laquelle se situent de nombreux beaux jardins et bâtiments. Mais attention : la météo est un peu capricieuse, et les bermudas ne sont peut-être pas conseillés...