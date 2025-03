"C'est du blabla" : Romelu Lukaku s'exprime cash et sans langue de bois sur le dossier des binationaux

Romelu Lukaku était en grande forme en conférence de presse ce mercredi à la veille d'Ukraine-Belgique. Comme souvent, sa communication a été savamment calculée sur plusieurs sujets, mais il a aussi su être cash, comme au moment d'évoquer les binationaux.

Par le passé, Romelu Lukaku a pu connaître des dérapages un peu moins bien contrôlés que d'autres face à la presse - on pense bien sûr à cette interview très critiquée en Italie quand il clamait son envie de revenir à Chelsea. Dans sa communication et son image aussi, Lukaku peut cliver, et par sa forte personnalité, il génère aussi beaucoup de ce qu'il appelle volontiers lui-même du bullshit.

Cela l'a amené, ces dernières années, à distiller parcimonieusement ses apparitions médiatiques. Et plusieurs questions sont restées sans réponse ce mercredi, sur des sujets qu'il a prudemment promis de développer "plus tard", préférant se focaliser sur la double confrontation cruciale contre l'Ukraine.

Mais la dernière question posée, il ne l'a pas esquivée : elle parlait des binationaux, un sujet qui lui tient à coeur car il le concerne également. On le sait : Romelu aime profondément la République Démocratique du Congo, son "autre" pays.

Pour Lukaku, le choix est vite évident

"C'est un sujet qui me concerne, j'ai été dans cette situation. Ce n'était pas évident, car mon père a joué deux CAN avec la RDC (nda : en fait le Zaïre). Mais il faut aussi voir une autre chose : nous avons connu une période un peu moins bonne avec la Belgique", souligne Lukaku.

"Les gens se disent peut-être que c'est mieux ailleurs maintenant. Certaines nations africaines montent en puissance. Ca devient plus difficile de choisir", estime-t-il ensuite. Mais selon lui, le choix devrait venir du coeur. "Tu le sens en toi-même. Moi, j'ai fait ce choix très vite, car je le savais". Et pour Lukaku, ce choix est très vite évident pour les jeunes joueurs.

"Il faut en parler avec le joueur et être clair. Quand ils disent "oui, non, je ne sais pas, nanani nanana (sic), c'est du blabla", lance le capitaine de ce jeudi. "Je le dis comme je le pense. Tu sais ça très jeune, à 15-16 ans, tu sais. C'est clair", affirme Lukaku. "Mais tu dois discuter avec eux pour que tout soit clair".