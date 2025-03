La presse ukrainienne se montre confiante contre la Belgique en Ligue des Nations

La presse ukrainienne affiche un optimisme prudent. Selon elle, les Diables Rouges en pleine turbulence représentent une opportunité en or pour l'Ukraine de renouer avec l'élite européenne.

Ce jeudi soir, l’Ukraine affronte la Belgique dans un match crucial de barrage en Ligue des Nations. La rencontre se déroule au stade Enrique Roca, à Murcie, en Espagne. Pour les Ukrainiens, c’est l’occasion de revenir parmi les meilleures nations.

L’Ukraine a terminé deuxième de son groupe en Ligue des Nations, derrière la République tchèque, mais a su se rattraper en enchaînant deux victoires décisives face à l’Albanie et la Géorgie. Face à eux, la Belgique, troisième du groupe A2, se bat pour éviter la relégation. Les Diables Rouges traversent une période compliquée, avec seulement une victoire en six matchs.

Le premier argument avancé par Sport Novyny c'est que la Belgique traverse une période de turbulence. Trois défaites consécutives, dont une défaite humiliante 0-1 contre Israël. Si l’attaque belge reste redoutable, sa défense, jugée lente et désorganisée, pourrait être son point faible.

Le second argument c'est que face à une Belgique en pleine reconstruction, l’Ukraine mise sur sa stabilité et sa cohésion pour faire la différence. Le journal justifie ses dires : Les contre-attaques rapides, portées par des joueurs comme Viktor Tsygankov et Roman Yaremchuk pourraient s’avérer décisives.

La presse ukrainienne se montre optimiste et prédit une victoire 1-0 en faveur des siens. L’Ukraine croit fermement en ses chances de renouer avec l’élite européenne.