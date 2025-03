La question surprenante de Donald Trump à Gianni Infantino, président de la FIFA

D'ici un an et demi, la prochaine Coupe du Monde de football se jouera, cette fois aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donald Trump intensifie déjà la pression pour son pays.

La prochaine Coupe du Monde se déroulera en Amérique du Nord, avec les États-Unis, le Canada et le Mexique comme pays hôtes. Durant le tournoi, Donald Trump sera toujours le président des États-Unis. Il espère évidemment que son pays se distinguera lors de la Coupe du Monde. En tant que pays hôte, on peut s’attendre à de belles performances. Trump est même allé plus loin en demandant au président de la FIFA, Gianni Infantino, si les États-Unis pouvaient remporter la compétition. Cet échange a eu lieu dans le Bureau ovale, où Infantino était venu présenter le trophée de la Coupe du Monde des clubs. "Méfiez-vous des États-Unis" a déclaré Infantino, donnant ainsi beaucoup d’espoir à Trump. "Ils ont de très bons joueurs en Europe, dans certaines des meilleures équipes." "Avec le public derrière eux, les États-Unis peuvent certainement gagner. Il y a une réelle chance." a ajouté Infantino. Le président était visiblement ravi de cette réponse. Reste à savoir si les États-Unis pourront créer la surprise d’ici un an et demi. Jusqu’à présent, leur meilleur résultat reste une troisième place lors de la toute première Coupe du Monde en 1930...