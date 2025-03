"Le statut d'Anderlecht a changé" : Besnik Hasi n'a pas perdu son franc-parler pour son retour au Sporting

Besnik Hasi a prononcé cette après-midi les premiers mots de sa deuxième aventure comme entraîneur d'Anderlecht. Il se montre déterminé pour mener à bien sa mission.

Il y a deux semaines, Besnik Hasi prenait la porte du côté de Malines. Le football va très vite : le revoici désormais de retour à Anderlecht. Avec déjà quelques messages ciblés lors de sa première conférence de presse.

L'entraîneur albanais a d'abord été interrogé sur le Cercle de Bruges, qu'il était en passe de rejoindre avant l'appel du Sporting : "C'est difficile de parler d'autres équipes. En tant qu'entraîneur libre, vous êtes bien sûr ouvert à plusieurs options, mais j'ai signé ici, je ne veux pas m'étendre davantage sur ce sujet".

Tout a été très vite : "Le président (Wouter Vandenhaute, ndlr) et Oli (Renard, ndlr) m'ont proposé de reprendre l'équipe et ce fut un grand honneur pour moi. C'est le club de mon cœur et je souhaite évidemment les aider. Hier matin, nous avons discuté des détails et nous sommes rapidement parvenus à un accord. Le club a ensuite décidé de me proposer un contrat jusqu'à la fin de la saison".

Rallumer la flamme

Il fait donc son retour au Sporting, onze ans après avoir déjà repris l'équipe avant les Playoffs, pour la mener à l'époque vers le titre : "J'ai longtemps été membre de cette famille. C'est pourquoi je veux maintenant rendre ce qu'ils m'ont donné. Le statut d'Anderlecht a changé ces dernières années, mais le club réagit et progresse. On va essayer de gagner un trophée pour se relancer".

Pour remporter cette finale de Coupe contre le Club de Bruges, il faudra retrouver un fonds de jeu. L'ancien entraîneur de Malines sait qu'il a du boulot : "Je connais déjà bien l'équipe et je vais maintenant la connaître encore mieux en travaillant intensément avec les garçons au quotidien. Ainsi, je saurai avec certitude quelle approche tactique adopter.

Même si l'arrivée de Besnik Hasi doit sonner comme un électrochoc pour le groupe, Olivier Renard ne veut pas qu'on la réduise à cela : "On n'a pas pris Besnik uniquement pour son caractère, on croit en ses capacités tactiques. On ne veut pas uniquement quelqu'un qui mettra le feu au vestiaire. Par moments, Malines a joué un très bon football sous ses ordres, c'est ce que je veux voir ici".