🎥 "Si vous détestez cette foutue Russie, tapez dans vos mains" : quand les supporters belges et ukrainiens s'unissent

La Belgique s'est inclinée sur le score de 3-1 contre l'Ukraine ce jeudi à Murcie. Cette rencontre avait logiquement lieu dans un autre pays que celui dont Volodymyr Zelensky est le président en raison de la guerre.

Mais alors qu'il peut parfois sembler délicat de mélanger football et politique, et encore plus lorsqu'il s'agit d'un conflit armé, certains fans belges présents dans le sud de l'Espagne ce jeudi ont chanté quelque chose de particulier.

Dans un car, plusieurs supporters de la Belgique et de l'Ukraine ont entonné : "Si vous détestez cette foutue Russie, tapez dans vos mains". Le chant a ensuite rapidement été repris par d'autres personnes qui ont suivi le rythme.

Cela fait déjà plus de deux ans, depuis le 24 février 2022, que la Russie a lancé son invasion contre l'Ukraine. Depuis, cet événement géopolitique majeur ne s'est toujours pas arrêté...

“If you hate f*cking r***** clap your hands’ on the tram with the Ukraine and Belgium fans en route to the stadium in Murcia ūüáļūüá¶ūü§Ěūüáßūüá™ pic.twitter.com/9aZa60K0gA