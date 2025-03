Des surprises peu concluantes et des maux profonds : les enseignements de la première sous Rudi Garcia

Rudi Garcia en a surpris plus d'un par sa première composition d'équipe, à Murcie. Et après une seconde période totalement ratée, on peut déjà tirer des conclusions, même si elles seront inévitablement hâtives.

Thibaut Courtois ne suffira pas

C'est en réalité un problème récurrent : le gardien de but des Diables est un peu trop souvent l'un des si pas l'homme du match depuis quelques années. Koen Casteels, après tout, avait été le Diable de l'Euro 2024. Et à peine revenu, Courtois a déjà dû sauver les meubles.

Mais ceux qui espéraient que le retour du meilleur gardien du monde suffirait à masquer les errements d'une défense centrale dont on ignore encore laquelle est la bonne - et s'il y en a une bonne - se trompaient. Courtois ne pourra pas emmener cette équipe à lui seul vers les sommets.

De Winter - Mechele ? Pas le duo gagnant

Qui plus est, Thibaut Courtois évoluait derrière un duo inédit : Koni De Winter et Brandon Mechele ont probablement fait connaissance cette semaine à Tubize, et personne n'aurait parié il y a quelques mois de ça qu'ils débuteraient un match ensemble. On peut parier que ce ne sera plus le cas tout de suite.

Les deux hommes n'ont en effet pas brillé par leur complémentarité. Mechele est un bon défenseur de Pro League capable de belles performances en Europe ; est-ce suffisant pour se muer en mentor d'un grand talent ? De Winter, quant à lui, jouait un bon match... jusqu'à son erreur fatale. Cela le "grille"-t-il d'entrée pour la suite ? Réponse dimanche.

Debast en 6, c'est non

Désolé Rui Borges, qui paraît sûr de son fait quand il estime que Zeno Debast a potentiellement une grande carrière devant lui au poste de milieu défensif : ce qu'on a vu ce jeudi laisse sceptique. Le football dans les pieds, on sait qu'il l'a. Mais Debast a surtout manqué de la hargne et du volume attendus d'un vrai 6.

Quand la pression a augmenté, Debast a coulé, pas aidé par un Tielemans qui peine décidément à se hisser à la hauteur des enjeux en équipe nationale et a manqué un moment clef de plus. Zeno est un défenseur central - il avait d'ailleurs été repris comme tel par Garcia, qui bluffait donc. Un coup de poker menteur raté.

Certains commencent à griller pas mal de jokers

Rudi Garcia avait opté pour quelques routiniers dans son onze de base, privilégiant l'organisation et le calme balle au pied au lieu de la folie et de la vivacité ; on pense bien sûr à ses choix en faveur de Trossard, De Ketelaere ou encore Tielemans plutôt que pour un peu plus de fraîcheur et d'imprévisible.

Et si beaucoup réclamaient que Charles De Ketelaere soit enfin aligné dans un rôle qui lui corresponde en sélection, cela n'aura - encore - pas été le cas et l'artiste de l'Atalanta a grillé un joker de plus. Trossard, lui, n'a déjà plus beaucoup de crédit aux yeux du public et n'a pas plaidé sa cause. Qu'une nation si riche d'ailiers déroutants débute avec des joueurs aussi empruntés sur les flancs est une anomalie... et un choix non-payant.

La vieille garde est encore indispensable

C'est tout un symbole : après quelques arrêts de Thibaut Courtois, c'est un assist de Kevin De Bruyne qui a permis à Romelu Lukaku d'ouvrir le score. Les trois cadres auront été parmi les seuls à niveau ce jeudi, entourés certes de jeunes qui ont eu du mal à sortir de leur cocon mais aussi de quelques trentenaires passés à côté de leur match.

On ajoutera même à cette équation le match discret mais correct de Thomas Meunier alors que sur l'autre flanc, Maxim De Cuyper a pris le bouillon. C'est bien beau d'espérer qu'une nouvelle génération prenne les commandes, mais visiblement, elle aura encore besoin des anciens à court voire moyen terme. Rudi Garcia en aura certainement pris bonne note...