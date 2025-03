Olivier Deschacht pointe le grand avantage de Besnik Hasi par rapport à David Hubert mais prévient : "Le scénario catastrophe pourrait menacer"

Olivier Deschacht a, comme tout le monde, été surpris par le limogeage de David Hubert et son remplacement par Besnik Hasi. Mais il comprend le choix de la direction.

Olivier Deschacht connaît sans doute Besnik Hasi mieux que quiconque à Anderlecht. Il a été son coéquipier comme joueur, a assisté à ses premiers pas comme entraîneurs adjoint avant de l'avoir comme entraîneur principal.

Selon lui, Hasi doit surtout instaurer la bonne mentalité dans l'équipe. “Il est au-dessus du groupe. Riemer et Hubert étaient peut-être trop proches des joueurs, Besnik connaît la maison et sait ce qui est nécessaire”, déclare-t-il sur Sporza.

Cependant, l'ancien capitaine du Sporting est réaliste. Une répétition du scénario de 2014, lorsque Hasi a surpris tout le monde en amenant Anderlecht à remporter le titre en Playoffs, semble improbable. L'équipe partait peut-être de plus loin qu'il y a onze ans, mais le contexte a changé : "Ce n'est pas possible cette fois. Le début des Playoffs est très difficile, ce qui rend la situation délicate".

Anderlecht prend un risque

Les Mauves entament la dernière ligne droite de la saison avec un déplacement au Club de Bruges, avant de recevoir Genk et de se rendre à l'Union. "C'est une série de matches très difficiles, contre les trois premiers du classement", observe Deschacht. "J'ai confiance en une amélioration avec Hasi, mais en cas de problème, un scénario catastrophe menace.”

Olivier Deschacht s'attend à ce qu'Anderlecht se concentre particulièrement sur la finale de la coupe. "Ils doivent construire la confiance et veiller à être prêts pour remporter cette finale. C'est là que se situe la priorité. Devenir champion sera difficile, mais cette Coupe doit être à leur portée”. Le chemin le plus rapide vers un premier trophée en sept ans passera toutefois par une victoire contre le Club de Bruges. Et en l'état actuel des choses, c'est loin d'être gagné.