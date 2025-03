Un futur adversaire des Diables ? Georges Mikautadze porte la Géorgie, qui valide presque déjà son ticket pour rester en Nations League B

La Géorgie se déplaçait en Arménie en barrage pour le maintien en Nations League B. Avec un doublé de Georges Mikautadze, les hommes de Willy Sagnol ont frappé fort.

Si la Belgique bascule bel et bien en Ligue des Nations B pour la saison 2026-2027, elle pourrait bien avoir à se déplacer à Tbilissi et à défier la Géorgie pour la première fois de son histoire. Les hommes de Willy Sagnol ont en effet pris une énorme option pour le maintien en Ligue B.

La Géorgie effectuait ce jeudi soir le court déplacement en Arménie, son voisin, qui évoluait en Ligue C et espérait décrocher sa promotion. Il faudra un exploit, car les Géorgiens se sont imposés 0-3 à Erevan.

Giorgi Kochorashvili a inscrit le premier but de son équipe, avant que Georges Mikautadze fasse le break à la 37e minute. Après la pause, l'ancien attaquant du RFC Seraing plantait son second but (59e) et enlevait ainsi beaucoup de suspens au match retour (23 mars).

Dans les autres barrages de promotion/relégation entre Ligue B et Ligue C, le Kosovo a pris une petite option contre l'Islande, qui risque de dégringoler un peu plus dans la hiérarchie européenne après avoir créé la sensation à l'Euro 2016 (2-1).

L'Irlande s'est imposée (1-2) en Bulgarie, tandis que la Slovaquie et la Slovénie se sont séparées sans but (0-0) à Bratislava.