Lukaku ne cache pas qu'il y a un problème : "On s'écroule mentalement"

Romelu Lukaku s'est présenté face aux télévisions après la défaite contre l'Ukraine. Le buteur du soir ne cachait pas sa déception.

Son retour aurait pu être gagnant : Romelu Lukaku avait fait le job en inscrivant son 86e but en équipe nationale ce jeudi face à l'Ukraine, sur le 50e assist de Kevin De Bruyne. Il entamait alors l'ère Garcia comme les ères Martinez et Tedesco : par un but.

Mais la machine s'est ensuite déraillée. Pas la sienne : Big Rom' a surtout été sevré de ballons. Mais bien celle des Diables. "On est une équipe en construction et ça s'est vu aujourd'hui. Je crois que c'est un problème sur le plan mental. On doit devenir plus fort sur ce plan", regrette-t-il au micro de la RTBF après le match.

"C'est un peu comme la génération précédente, qui commençait bien en 2010 puis s'écroulait. Là, c'est pareil. Notre pressing n'était pas bon, nous avons laissé trop d'espaces à l'adversaire. Puis, après le premier but, on s'écroule", analyse le capitaine.

En résumé : Garcia a du boulot, et ça n'est pas si surprenant. Après tout, cette équipe s'inclinait 1-0 contre Israël il n'y a que quelques mois de cela, et tous les maux n'allaient pas être guéris en un coup de baguette magique.

"Je crois que ça se voit. Il y avait trop de déchet, de passes ratées. Mais il faut commencer par être forts mentalement, avant de s'améliorer sur le plan footballistique", estime Romelu Lukaku. "Nous n'avons pas beaucoup de temps mais rien n'est fait, on peut encore renverser la situation".