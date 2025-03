📷 Dries Mertens, l'éternel jeune : à 37 ans, il s'impose encore parmi les légendes

√Ä 37 ans, Dries Mertens prouve qu'il a encore beaucoup √† offrir. Le Belge joue un r√īle cl√© au sein de Galatasaray, d√©montrant qu'il reste un √©l√©ment indispensable pour le club turc, m√™me √† l'aube de ses 38 ans.

Cette saison, Dries Mertens a inscrit quatre buts et délivré onze passes décisives en Süper Lig. En Ligue Europa, le Belge de 37 ans a été encore plus décisif, avec six buts et une passe décisive.

Malgré ses performances impressionnantes, sa valeur marchande a légèrement baissé, passant de 1,8 million d’euros cet été à 1,5 million d’euros aujourd’hui. Une évolution logique, compte tenu de son âge.

Pourtant, Mertens reste dans le top 15 mondial des joueurs de 37 ans et plus en termes de valeur marchande. Un statut qui prouve qu’il demeure l’un des vétérans les plus précieux du football actuel.

En tête de ce classement, on retrouve sans surprise Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, dont les valeurs s’élèvent respectivement à 20 millions et 12 millions d’euros.

La retraite approche pour Mertens ?

Alors qu’il s’apprête à fêter ses 38 ans, la carrière de Mertens semble doucement toucher à sa fin. Son contrat en Turquie arrive à échéance cet été, et l’ancien Diable Rouge espère clore cette page en beauté en décrochant un titre de champion turc. Une manière digne de conclure une carrière aussi impressionnante que la sienne.