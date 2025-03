"Ce sont des faux joueurs, il n'y a rien, aucun talent" : un ancien international français sans filtre après la défaite de la France contre la Croatie

La France s'est inclinée 2-0 en Croatie lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Nations. Une place en demi-finale sera désormais une tâche compliquée pour les Bleus, qui devront retourner la situation au Stade de France dimanche.

Après cette défaite, l'équipe nationale française a reçu de nombreuses critiques. L'ancien international français et joueur du PSG, Jean-Michel Larqué, n'a pas mâché ses mots à l'égard de deux milieux de terrain : Aurélien Tchouaméni et Mattéo Guendouzi. "Il y a 20 ans, au milieu, tu avais Vieira, Makélélé, Zidane. Tchouaméni-Guendouzi-Rabiot, c’est la Division 1 de District", affirme-t-il au micro de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC.

Ce sont des faux joueurs, il n’y a rien, aucun talent

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est cash : "Tchouaméni et son coup du foulard… Quand il doit frapper normalement, il n’y arrive pas, alors là… c’est le symbole du boulard. Je suis vraiment très inquiet. Ce sont des faux joueurs, il n’y a rien, aucun talent. Donc si en plus, ils n’ont pas d’envie… C’est le néant complet."

"Guendouzi, d’un joueur moyen à l’OM, on en fait un titulaire en Bleu. Il est puissant ? Non. Rapide ? Non. Il a une bonne frappe ? Non. Un bon jeu de tête ? Non. Il n’a aucun point fort, il est moyen partout."

Pour conclure ses propos, l'ex-footballeur décide d'utiliser une statistique marquante : "Et vous savez combien il a fait de passes vers l’avant en 73 minutes ? 4 et demi ! Ce n’est pas avec lui qu’on va s’en sortir."