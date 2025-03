"L'histoire n'est certainement pas encore terminée" : Bart Verhaeghe révèle ce qu'il souhaite encore réaliser

Lui qui vient de fêter ses 60 ans, Bart Verhaeghe a toujours été un homme d'ambition. Mais alors, quels sont ses objectifs pour la suite ?

Cette question lui a été posée par Het Laatste Nieuws. Verhaeghe ne la considère pas seulement en tant que président du Club de Bruges, mais aussi en tant qu'entrepreneur et homme de famille. "J'ai encore assez de défis. Mettre Bruxelles sur la carte avec Broeklin en fait partie. Un nouveau stade avec le Club de Bruges en est un autre. L'histoire n'est certainement pas encore terminée."

En plus de ses activités au Club de Bruges, Verhaeghe reste également impliqué dans l'intérêt du football belge : Je veux aussi aider à faire évoluer le football belge dans la bonne direction, avec de nombreuses bonnes personnes. Je le répète, car je ne fais pas ça seul. Je leur suis extrêmement reconnaissant de m'inclure dans l'histoire."

"Réaliser quelque chose avec eux, comme devenir champion avec le Club ou bien performer en Europe, ou améliorer le fonctionnement de notre centre de données et du Clublab : ces choses me procurent de la satisfaction", explique-t-il. "Tout comme inspirer d'autres personnes." Déplacer des cailloux dans la rivière, pour ainsi dire. C'est ce qui l'intéresse. "Ce sont de petits cailloux. Je n'ai pas non plus besoin de tout faire."

Verhaeghe n'a pas de liste de choses à cocher. "Je n'ai pas une contrainte qui me dit : 'tu dois réaliser ceci et cela'. C'est plutôt dans un naturel et par plaisir que je fais les choses. Les gens sont des animaux sociaux. Nous voulons être avec d'autres personnes. Travailler ensemble, s'amuser ensemble, manger et boire ensemble. Je ne suis pas différent des autres à ce sujet."

Le président du Club de Bruges profite des choses simples

Verhaeghe peut donc apprécier la simplicité de la vie. "Participer à un quart de triathlon en famille, ou faire ensemble un beau voyage dans un village du sud de l'Italie : cela me rend heureux. Des choses simples."