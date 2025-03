"Nous étions l'une des meilleures équipes de Belgique sous la direction de Besnik Hasi"

Les Play-offs débuteront après la trêve internationale. Malines débutera avec une approche légèrement différente de celle des saisons précédentes, cette fois, sans se focaliser sur la possibilité de remporter les play-offs européens.

N'oublions pas que Malines a dû attendre la dernière journée du championnat régulier pour avoir la certitude de participer aux Play-offs européens : "L'idée n'est pas de mettre toutes les plumes autour de mon chapeau simplement parce que nous avons réalisé un six sur six", a déclaré l'entraîneur intérimaire Fred Vanderbiest.

"En 2024, sous la direction de Besnik Hasi, nous étions l'une des meilleures équipes de Belgique. Mais c'est typique de Malines de commencer à rêver dès que nous obtenons quelques résultats. Cela fait six ans que nous sommes huitièmes", poursuit-il avec un brin d'exagération et d'ironie.

Vanderbiest s'attend à des play-offs ouverts

Au cours des saisons précédentes, le Kavé a souvent manqué de peu les PO1, après quoi il s'est lancé avec beaucoup d'ambition dans les Play-offs européens : "Si vous ne gagnez pas face au Cercle, Beerschot, Saint-Trond et Westerlo, que pouvez-vous espérer pour les Champions Play-offs ou l'Europe ? Il s'agira peut-être de barrages un peu plus ouverts. Après un match, la situation au classement peut être complètement différente."

Malines ne pense pas qu'aux résultats

On entend à peu près le même son de cloche du côté de Daam Foulon : "Nous ne devons pas nous contenter de regarder les résultats, même s'ils sont importants. Nous devons simplement nous donner à fond pendant encore dix matches et faire en sorte d'avoir un enjeu à viser le plus longtemps possible. Que ce soit pour la première place ou non. Nous verrons où nous en sommes après huit ou neuf matches."

Après les Play-offs, Foulon rejoindra l'Antwerp en compagnie de Geoffry Hairemans. Ce dernier est toujours l'une des voix les plus ambitieuses de l'équipe malinoise en vue des PO européens : "Pourquoi ne pas aller en coupe d'Europe ? Nous sommes en forme, tout est court. Nous allons faire de notre mieux", promet-il.