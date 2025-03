Rudi Garcia changera-t-il tout ? Le onze potentiel des Diables Rouges après l'échec de Murcie

La Belgique est déjà dos au mur dès sa deuxième de l'année. Une situation qui poussera Rudi Garcia à du changement : voici le onze potentiel, mélangeant ce qui est probable et ce qu'on aimerait voir...

Voilà de longues semaines qu'on (se) le répétait : à force de parler des à-côté, la double confrontation contre l'Ukraine donnait presque l'impression d'être anecdotique sur le plan footballistique. Des matchs amicaux destinés à faire revenir Courtois, De Bruyne et Lukaku en grande pompe et à Rudi Garcia de charmer le public belge comme Tedesco en son temps pour ses débuts.

Mais ni Garcia ni Mannaert n'étaient dupes : non seulement ce barrage était de la plus haute importance, mais en plus, il ne serait pas évident. Il y a quelques mois, cette équipe perdait piteusement contre Israël ; qui que fut le nouveau sélectionneur, il aurait eu énormément de travail. On en a eu la confirmation jeudi.

Deux certitudes seulement

Maintenant, faut-il tout bouleverser pour autant ? Totalement changer ses plans serait déjà un aveu d'échec, mais Rudi Garcia ne peut pas pour autant reconduire un onze qui est à ce point passé à côté de son sujet. Deux certitudes absolues : Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne, qui ne voudront pas décevoir "leur" public de Genk.

Devant Courtois, peut-on vraiment remplacer les deux axiaux ? Ce serait un sacré désaveu. Pour trouver "la" paire, il faut qu'elle joue ensemble. De Winter faisait un bon match jusqu'à son erreur, mais psychologiquement, ce sera difficile de se reconcentrer. Mechele a montré des limites.

Si ça ne tenait qu'à nous, on opterait probablement pour Zeno Debast sur son bon pied. Mais à ses côtés ? Mechele ne semblait devoir sa place que par ses automatismes avec Maxim De Cuyper, qui a sombré. Certains annoncent Wout Faes, et c'est plausible. Ameen Al-Dakhil a des arguments également, et n'a pas été repris pour rien. Mais nous opterions pour... Jorthy Mokio.

Oui, il a été sélectionné comme milieu, mais Debast avait été sélectionné comme défenseur et a joué en 6. L'avenir de Jorthy Mokio nous semble être en défense centrale dans cette équipe : pourquoi ne pas le lancer ? La conséquence de ces choix est que les backs devront être expérimentés : Timothy Castagne à gauche, et Thomas Meunier à droite, donc.

Quel entrejeu ?

Qui accompagnera le capitaine KDB et lui servira de garde du corps ? On opterait pour du peps, de l'énergie, de la grinta : Nicolas Raskin et Bryan Heynen, aucun d'eux n'étant un véritable 6 mais tous deux étant totalement capables d'assumer un gros travail d'abattage. Vanaken, De Ketelaere ou Trossard amèneraient plus de créativité mais leur manque de personnalité en sélection plaide désespérément contre eux.

Le retour de Doku, Saelemaekers côté droit ?

Le choix le moins compréhensible de Garcia "en" Ukraine a été d'opter pour des ailiers qui n'en étaient pas vraiment, se privant de l'une des armes principales des Diables : leur aspect imprévisible et leur explosivité sur les flancs, ainsi que leur vitesse en contre. De Ketelaere et Trossard étaient là pour leur capacité de contrôle, et l'ont totalement perdu.

Bref : retour à ce qui fait notre force - des ailiers déstabilisants. Jérémy Doku ne peut pas débuter sur le banc cette fois. De l'autre côté, nous aimerions voir démarrer Alexis Saelemaekers, auteur d'une saison trois étoiles avec la Roma et qui peut amener cette folie. Pas de suspens en pointe : Romelu Lukaku s'impose déjà comme l'un des leaders de cette nouvelle ère, et restera notre 9 jusqu'au Mondial, sans aucun doute.

Le onze possible :

Courtois / Castagne - Mokio - Debast - Meunier / Raskin - Heynen - De Bruyne / Doku - Lukaku - Saelemaekers