"J'ai eu la faiblesse de dire oui" : un ancien homme fort de l'Union belge fait aujourd'hui le bonheur du football...croate

Il y a quelques mois, Bertrand Layec a quitté le département arbitral de la Pro League. Il n'a pas éprouvé trop de difficultés à rebondir.

Jusqu'en juin dernier, Bertrand Layec était le patron de l'arbitrage belge. Critiqué après les multiples polémiques traversées par notre département arbitral, le Français a dû faire un pas de côté. Il est désormais actif pour la fédération croate.

"Ma nomination résulte d'un concours de circonstances. Elle s'est faite, comme souvent, entre deux portes et deux chaises", explique-t-il au journal L'Equipe. Layec était présent au repas officiel suivant la finale de l'Euro 2024 réunissant les membres de l'UEFA.

Il y a croisé Roberto Rosetti, responsable de la commission des arbitres. Ce dernier lui a demandé si aider l'arbitrage croate pouvait l'intéresser : "J'ai eu la faiblesse de dire oui, dans un pays très excitant en termes de passion et de football", sourit Layec.

Un regard extérieur, une nécessité pour le football croate

L'ancien arbitre n'a pas dû quitter la Bretagne pour autant : "Je vais en Croatie une à deux fois par mois, pendant quelques jours. Le reste du temps, je travaille en distanciel et en observation vidéo. Le but consiste à reconstruire une confiance pour permettre aux arbitres d'officier l'esprit tranquille. D'autant plus que la pression est encore plus grande cette saison, car trois clubs se disputent le titre de champion".

Bertrand Layec a fort à faire : "Contrairement à la France, il n'existe pas de Ligue professionnelle tampon, en Croatie. D'où l'ingérence des clubs pour influencer le comité d'arbitrage. C'est pour cette raison que la fédération a fait appel à un étranger".