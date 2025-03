Pas de Wembley, mais encore un duel contre la France ? Voici les différents pots pour le tirage au sort de la prochaine édition de la Ligue des Nations

Les Diables savent déjà qu'ils ne rencontreront pas la Serbie, l'Angleterre et la Norvège dans les poules de la prochaine édition de la Ligue des Nations. Voici les différents pots pour la division A.

Ils l'ont fait. Grâce à quinze minutes de folie, les Diables ont remonté l'Ukraine et se sont assurés une place en division A de la prochaine édition de la Ligue des Nations.

Les poules se dérouleront du 21 septembre au 17 novembre 2026, avec les barrages et les phases finales prévus dans le courant de l'année 2027. Si la date du tirage au sort n'a pas encore été révélée, les pots dans lesquels sont répartis les différentes équipes le sont déjà.

L'Angleterre évitée, mais des retrouvailles avec la France ou l'Italie ?

La Belgique se trouvera dans le pot 3 de ce tirage au sort, en compagnie de la Serbie, de l'Angleterre et de la Norvège. Des adversaires qu'elle ne pourra donc pas affronter lors des poules.

Dans le premier pot, c'est simple. On retrouvera les quatre demi-finalistes de cette édition, soit l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et la France. Dans le pot 2, ce sont les nations éliminées par ces équipes au tour précédent : les Pays-Bas, l'Italie, le Danemark et la Croatie.

La Serbie et la Belgique, dans le pot 3, sont deux vainqueurs de barrage, tandis que la Norvège et l'Angleterre ont remporté leur poule en division B. Dans le pot 4, on retrouve les deux autres promus de division B, le Pays de Galles et la République Tchèque, ainsi que les deux autres vainqueurs de barrage, la Turquie et la Grèce.

Il y aura donc une équipe de chaque pot par poule, et quatre poules au total.