L'increvable Anthony Moris accompagné de deux gardiens...et deux joueurs de champ : ces guerriers qui n'ont pas manqué la moindre minute en championnat cette saison

Le rythme infernal du calendrier oblige de plus en plus souvent les entraîneurs à faire tourner leur noyau. Mais certains joueurs sont plus indispensables que d'autres.

Dans quelques jours, les Playoffs débuteront pour lancer le sprint final de la saison. Un moment où il convient de mobiliser le peu de fraîcheur physique encore disponible. Certains joueurs ont pourtant déjà beaucoup tiré sur la corde. Cinq éléments de D1A ont même été jusqu'à ne pas manquer la moindre minute de jeu en 30 matchs. Dans ces joueurs comptant 2700 minutes de jeu disputées sur 2700 possibles, on retrouve trois gardiens. La régularité avant tout Anthony Moris (Union), Senne Lammens (Antwerp) et Ortwin De Wolf (KV Mechelen) ont été incontournables pour leur équipe cette saison et n'ont jamais cédé leur place dans l'équipe. Une sacrée performance, notamment pour Moris, qui était déjà l'un des joueurs au temps de jeu le plus conséquent en Europe (Il joue pratiquement tout en championnat, Coupe de Belgique, Coupe d'Europe et sélection) les saisons précédentes. Deux joueurs de champ figurent également dans la liste. Il s'agit des défenseurs centraux Zeno Van Den Bosch (Antwerp) et Brandon Mechele (Club de Bruges). L'exemple de Mechele est également révélateur vu le nombre de matchs de Coupe d'Europe dans les jambes. Mentionnons également ces quelques joueurs qui ne sont pas passés loin du ratio de 100% de temps de jeu. Adem Zorgane (Charleroi) a manqué seulement six minutes, Nathan Rodes et Kobe Cools (Dender) qui ont chacun manqué une heure de jeu. De vrais modèles de professionnalisme.