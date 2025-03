"On a lu beaucoup de choses difficiles" : remarquable lettre ouverte de Thorsten Fink à destination des arbitres avant le début des Champions Play-offs

L'entraîneur du Racing Genk a publié un remarquable message sur LinkedIn à destination des arbitres, trop souvent critiqués selon lui. Un magnifique appel à la tolérance et au respect avant le début des Champions Play-offs.

Depuis le début de la saison, et globalement depuis quelques années et l'arrivée de la VAR, les discussions arbitrales sont encore plus présentes qu'avant. Une petite semaine avant le début des Champions Play-offs, l'entraîneur du Racing Genk Thorsten Fink s'est emparé du sujet sur LinkedIn et a publié une lettre ouverte, dans laquelle il appelle à la tolérance et au respect.

"Au cours des semaines et des mois écoulés, nous avons lu beaucoup de choses difficiles impliquant les arbitres dans différents championnats", a-t-il déclaré.

"Les supporters, les entraîneurs et même les clubs sont souvent très durs envers eux, tant dans le football amateur que professionnel. Mon fils joue au football amateur, et quand j'ai du temps, je vais regarder ses matchs. Là aussi, je vois parfois de l'hostilité, même de la part des parents."

Personne n'est parfait, le respect doit revenir au centre

Thorsten Fink assure comprendre que le football suscite des émotions. "Il signifie le succès - à la fois sportif et économique. Et je réalise également que les décisions peuvent avoir un impact crucial sur un match. Mais ce que je me demande toujours, c'est : où est le respect ? Tout le monde fait de son mieux et essaie de faire son travail du mieux possible."

"Personne n'est parfait. Nous ne sommes pas des machines. Et même dans ce cas, des erreurs pourraient se produire, comme nous l'ont déjà montré certains outils d'IA."

Personne au monde ne mérite la haine, nous devons donner le bon exemple"

Avant le début d'un moment tendu dans notre championnat, Thorsten Fink demande à ce que la haine des arbitres ne soit pas véhiculée. "Personne au monde ne mérite la haine. Malheureusement, nous constatons dans notre société des évolutions qui ne sont pas particulièrement positives. C'est pourquoi nous devons donner le bon exemple et veiller à ce que l'appréciation, la tolérance et l'acceptation reprennent un rôle plus important."

Il conclut par des remerciements et un appel. "C'est pourquoi je profite de cette occasion pour remercier tous les arbitres. Vous faites un travail fantastique. Ne vous découragez jamais. Sans vous, le beau jeu ne serait pas possible", a-t-il conclu.