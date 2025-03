De Bruyne et Courtois visent un dernier gros coup après la saison : une fortune en jeu

Le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde des Clubs pourra remporter un prix considérable cet été : jusqu'à 125 millions de dollars, soit environ 115 millions d'euros.

Cela fait partie de l’énorme cagnotte d’un milliard de dollars allouée au tournoi qui se tiendra aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet.

Selon l'agence de presse Reuters, la FIFA a décidé de répartir environ la moitié de la cagnotte totale entre les 32 clubs participants. Le montant que chaque club recevra dépendra à la fois des performances sportives et commerciales. Cela signifie que des grands clubs comme Manchester City et le Real Madrid recevront une part plus importante de la cagnotte que des équipes plus petites.

Pour la répartition des prix, la FIFA a développé en collaboration avec l'Association européenne des clubs un modèle qui tient compte de divers facteurs. Il est évident que la performance des clubs influence fortement la répartition finale des fonds.

En plus de l'argent destiné au vainqueur, une somme de 440 millions d'euros sera attribuée en fonction des performances des clubs participants. L'équipe qui obtient le plus de succès dans les sept matchs potentiels recevra la plus grande part de cette somme d'argent.

Le tournoi réunira des clubs de différents continents, dont l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Asie. Des noms connus tels que Manchester City, Chelsea, l'Inter Milan, le Borussia Dortmund, le Real Madrid et Flamengo font partie des participants.

Avec des clubs comme le Red Bull Salzbourg, Boca Juniors, l'Inter Miami, Al-Ahly et Al-Hilal, la compétition est variée et promet d'être une bataille passionnante, où le vainqueur peut s'attendre non seulement à des trophées, mais également à une récompense financière conséquente.