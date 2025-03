Déjà terminé ? El Khannouss prêt à quitter Leicester après seulement un an

L'été dernier, Bilal El Khannouss a tourné la page du KRC Genk. Aujourd'hui, un départ de Leicester City se profile déjà.

Leicester City traverse une saison compliquée en Premier League et risque fortement de descendre en Championship. Cette perspective ne semble pas convenir à Bilal El Khannouss, l'ancien milieu de terrain du KRC Genk qui pourrait quitter le club cet été selon Africafoot.

Le joueur marocain est toujours lié à Leicester jusqu'en 2028, ce qui complique toute négociation. Avec une valeur marchande estimée à 30 millions d'euros, le club anglais compte bien obtenir une somme importante pour son transfert.

Plusieurs équipes européennes suivent de près la situation d'El Khannouss. Parmi elles, on retrouve Arsenal, la Lazio et RB Leipzig qui pourraient se positionner concrètement lors du mercato estival.

Tout dépendra de la capacité de Leicester à se maintenir en Premier League. Même en cas de sauvetage in extremis, le joueur de 20 ans pourrait tout de même être transféré, profitant de son excellente cote sur le marché.

El Khannouss se trouve à un tournant de sa carrière. Après une belle CAN 2023 avec le Maroc, il devra choisir entre rester à Leicester malgré la relégation possible ou saisir une nouvelle opportunité dans un club plus ambitieux.