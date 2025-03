"Je serais le plus heureux des hommes" : les mots forts d'Ivan Leko sur la suite de son aventure au Standard

Le Standard est toujours dans le flou quant à la direction prise dans les prochains mois. Ivan Leko affirme vouloir en faire abstraction.

Il y a deux semaines, Ivan Leko avait jeté un sacré pavé dans la mare en semant le trouble sur son avenir, tout en déclarant ne plus rien attendre de la fin de saison, comparant les Europe Playoffs à des matchs amicaux.

Depuis, l'entraîneur croate a dû quelque peu lisser son discours. Interrogé par RTL Sports, il explique moins penser au futur, en particulier aux incertitudes entourant le sien : "Je n'y pense pas. Je pense à notre prochain match. J'adore ce que je vis ici, nous sommes super motivés. Mais je ne pense pas que mon avenir soit important".

Fidèle à ses principes

Leko s'est fait une raison : "Personne ne sait ce qu'il va se passer. Je serais le plus heureux des hommes si je voyais naître un projet fort et que je pouvais le mener. Mais qui sait ce qu'il va se passer ? On ne sait pas ce que l'on vivra demain. C'est pour ça que je pense au jour le jour. Nous verrons cela au fil du temps".

Comment l'équipe aborde-t-elle les Playoffs ? "Il n'y a pas d'objectif. On ne peut pas dire qu'on va prendre X points, nous voulons juste faire de notre mieux et tout donner à chaque match. C'est comme ça que nous préparerons chaque match. J'ai confiance en mes joueurs, en ce que nous avons créé".

Des propos finalement assez semblables à ceux du début de saison : "Nous ferons de notre mieux, c'est le minimum que l'on puisse faire. Nous devrons être l'équipe la plus motivée de ces play-offs, et puis nous verrons, personne ne sait les résultats que l'on peut avoir".